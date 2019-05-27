كيف تؤثر السمنة عند الأطفال على قدراتهم العقلية وصحتهم النفسية؟

كتبت إيناس البنا

يعانى الأطفال اصحاب الوزن الزائد من مشاكل تمنعهم من ممارسة الرياضة وكافة جوانب الحياه، ولكن هل يمكن أن تؤثر السمنة فى الأطفال على قدراتهم الذهنية؟.

قد يكون هناك العديد من العوامل التى تزيد من وزن الأطفال بما في ذلك زيادة استهلاك الأطعمة المصنعة من السعرات الحرارية العالية والتحول نحو نمط الحياة المستقرة، فوفقا بموقع "kids health" يمكن أن يؤدي نمط الحياة غير الصحي خلال سنوات نمو الطفل إلى مضاعفات عديدة.

وتعد السمنة واحدة من القضايا المهمة التي تواجه الطفل حاليا.

تؤثر بالتأكيد السمنة على الصحة العقلية للطفل، فقدأظهرت الأبحاث أنه على الرغم من عدم وجود صلة واضحة بين السمنة والاكتئاب ، فإنها تجلب معها تداعيات الضيق النفسي الناجم عن الشغور بالخجل.

السمنة والمشاكل الصحية هناك العديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي تأتي مع السمنة عند الأطفال. أولاً وقبل كل شيء زيادة الوزن، إضافة إلى ذلك ، هناك أنماط النوم غير المنتظمة والتعب المستمر وانخفاض مستويات الطاقة للطفل.

ليس فقط عند البالغين، ولكن السمنة تؤدي أيضًا إلى العديد من الاضطرابات النفسية لدى الأطفال ، بما في ذلك الاكتئاب واضطرابات الأكل وصورة الجسم المشوهة وتدني احترام الذات، فإذا رأيت طفلك يلجأ إلى الطعام من أجل الراحة ، فعليك اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة سبب قلق طفلك، من الأفضل أن تأخذ طفلك إلى طبيب نفساني أو اختصاصي لمزيد من الاطمئنان.

العلاقة بين السمنة وقضايا الصحة العقلية

تمثل كل من السمنة واضطرابات الصحة العقلية نسبة كبيرة من عبء المرض العالمي.

تتأثر الصحة العقلية للفتيات بشكل كبير بزيادة الوزن والسمنة مقارنة بالصبيان.

السمنة أكثر تنبؤًا بالاضطرابات النفسية من السمنة الفعلية لدى البالغين .

السمنة لها تأثير مباشر على الصحة النفسية فمن الشائع رؤية الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة يجلسون غالبًا كلاعب إضافي في الفريق نظرًا لعدم قدرتهم على أداء الأنشطة البدنية الضرورية مثل الجري ، والقفز ، والثنى ، وما إلى ذلك.