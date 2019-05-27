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فيديو معلوماتى.. كيف قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر؟

الإثنين، 27 مايو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. كيف قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر؟ دار الإفتاء
كتب ـ لؤى على
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بعد إعلان دار الإفتاء تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ13 جنيها، يسأل الكثير كيف تم تحديد تلك القيمة؟، وهو ما يستعرضه "اليوم السابع" فى السطور التالية:-

 

1ـ تم احتسابها على أساس سعر القمح

2ـ سعر إردب القمح 655 جنيها ووزنه 150 كيلو جرام

3ـ سعر الكيلو جرام من القمح حوالى 4 جنيهات و40 قرشا.

4ـ مقدار الزكاة 2.6 كيلو جرام من القمح،  أى أن حاصل ضرب 2.6 كيلو ×  4.40 يكون الناتج 11.44 وأعلنت دار الإفتاء أنها 13 جنيها 

5ـ تم احتساب القيمة بزيادة عن السعر بقليل لمراعاة أى اختلاف فى أسعار الإردب

6ـ 13 جنيها هى الحد الأدنى، أى  يمكن إخراج أكثر من ذلك إذا سمح الدخل.

7ـ تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد.


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زكاة الفطر

حساب زكاة الفطر

قيمة زكاة الفطر

دار الافتاء

اليوم السابع بلس


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