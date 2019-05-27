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فيديو.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بـ"مدبولى" ورئيس جهاز تنمية المشروعات

الإثنين، 27 مايو 2019 08:44 م
فيديو.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بـ"مدبولى" ورئيس جهاز تنمية المشروعات اجتماع الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى
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 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ووجه الرئيس، بتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على نحو يساهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتورة نيفين جامع، استعرضت خلال الاجتماع تقريراً متكاملاً بشأن نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك عدد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من قبل الجهاز.

 ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في اقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتورة نيفين جامع عرضت الحجم الإجمالي للمشروعات التي نفذها الجهاز وانجازاته خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2019، حيث أوضحت أن الجهاز قام بضخ حوالي 37 مليار جنيه لتمويل حوالي 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، وقد وفرت تلك المشروعات حوالي 4 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة بلغت نسبة مساهمة المرأة فيهم 53%. وقام الجهاز خلال عام 2018 بتوفير تمويل بقيمة 5.5 مليار جنيه لمشروعات ساهمت بحوالي 50 مليار جنيه في الناتج القومي المحلى خلال نفس العام.

 واستعرضت رئيسة الجهاز أيضاً عدداً من البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، مثل مشروع تمويل عربات الطعام المتنقلة للشباب على مستوى الجمهورية بتمويل من صندوق تحيا مصر. وكذلك مسابقة "مفتاح مشروعك" والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم رواد الأعمال لإقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات وتوفير التدريب اللازم وتقديم المشورة من خلال الجهاز.


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