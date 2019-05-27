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فيديو.. تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 27 مايو 2019 07:58 م
فيديو.. تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة جانب من الحملات
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة .

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، بنى سويف، أسيوط) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة.


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