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فطارك عربى ... إندونيسيا تشتهر بمشروب تيمون سورى فى رمضان

الإثنين، 27 مايو 2019 04:30 م
فطارك عربى ... إندونيسيا تشتهر بمشروب تيمون سورى فى رمضان رمضان فى اندونيسيا - ارشيفية
كتبت إيناس البنا
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يقدم اليوم السابع على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى والدول الإسلامية التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

 

وبالحديث عن المائدة الإندونيسية في أيام رمضان، فهي أيضا تختلف وتتنوع كثيرا ويشتد الإقبال على أنواع معينة من المأكولات والمشروبات، وأكثر ما يشتهر به الإندونيسيون هو الإفطار بشراب "تيمون سورى" أو بالتمر واللبن، وتعتبر حلوى الكولاك من أشهر الحلويات الرمضانية وهي بطاطا مسلوقة وممزوجة بجوز الهند والسكر.

الا رز فى اندونيسيا

الا رز فى اندونيسيا


 

ومن أشهر الأطعمة الرمضانية التي يفطر عليها مسلمو إندونيسيا طعام يسمي أبهم وهو عبارة عن نوع من الحلوي أشبه ما يكون بـ الكعك ويقدم التمر إلي جانبه.

ويعتبر الأرز هو الطعام الرئيسي في إندونيسيا، والذي يؤكل مسلوقا أو مقليا، ويطهو الإندونيسيون طعامهم في حليب جوز الهند والزيت.

الباسكو

الباسكو
 

 

باكسو

هو من الأطباق الإندونيسية شائعة الطلب وتجسد التراث الإندونيسي الشعبى بقوة، وهى أكلة باسو أو باكسو ويعد من أجمل الأطباق الإندونيسية ، وهو عبارة عن كرات اللحم بالطريقة الاندونيسية مع حساء مرق الدجاج والمكرونة والأرز والنودلز الأصفر بجانب كرات الكرات المقلى والكرفس والسابال، ويقدم مع الأرز بالكاري حسب كل مطعم.

 

 


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فطارك اسلامى

رمضان فى اندونيسيا

الارز

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