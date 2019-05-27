غلق المحال والمتاجر المخالفة شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة أول حملة، تحت إشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول، حيث تم اليوم الاثنين تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمساكن الضباط بطابية سيدى بشر بحرى المحروسه وتم غلق كافة المحلات والمتاجر المخالفة والتحفظ على كافة المنقولات وتم من خلال الحملة إزالة الاشغالات والمخالفات.

من جهه أخرى و طبقا لتعليمات اللجنة العليا للإعلانات برئاسة اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، تم تكثيف حملات التصدى لمخالفات الإعلانات وإزالة كافة اللوحات الإعلانية واللافتات التى تحجب الرؤية.

و أسفرت حملة نفذها مسئولى قسم الإعلانات بالحي، بمحيط شارع ملك حفنى قبلى ، ومصطفى كامل عن إزالة 18 إعلان مخالف.

جاءت تلك الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بضرورة تطبيق القانون واللوائح المنظمة لوضع اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين الرئيسية، مع مراجعة تصميمات ونماذج أحجام وقياسات اللوحات الإعلانية والأماكن المحددة لوضعها فى الشوارع لتجنب انتشارها بشكل عشوائى، حفاظاً على جمال المدينة والشكل الحضارى لها، وعدم التأثير على حركة السير والمرور أو حجب الرؤية.