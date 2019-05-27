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الإثنين، 27 مايو 2019 02:05 م
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فى دمياط..

غرفة الأثاث تقدم طلب تخصيص 20% إلى 25% من أعمال المناقصات للجمعيات التعاونية

الإثنين، 27 مايو 2019 01:46 م
غرفة الأثاث تقدم طلب تخصيص 20% إلى 25% من أعمال المناقصات للجمعيات التعاونية أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث
كتب إسلام سعيد
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قالت غرفة صناعة الأثاث، إنها خاطبت وزارة الإسكان والتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وقدمت طلب تخصيص 20% إلي 25% من أعمال المناقصات للجمعيات التعاونية في دمياط لتنفيذها عن طريق أعضائها، والذي سينتج عنه تشغيل 3000 إلي 4000 ورشة أعضاء بالجمعيات السبعة بدمياط.

وأضاف بيان للغرفة اليوم، أنها استلمت رد هيئة الأبنية التعليمية والذي تضمن، استعداد الهيئة التام للتعاون مع الغرفة وأعضائها، وضرورة تسجيل الجمعيات بالهيئة مع تسليم صورة من الأوراق القانونية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة ستقوم بمعاينة المصانع أو الورش لدراسة تخصيص خطوط الإنتاج بها وتحديد كفاءتها ومدى ملامتها لأعمال الهيئة.

وأوضحت الغرفة أنها قامت بإرسال خطاب إلي الجمعيات السبع بدمياط مرفق به رد هيئة الأبنية التعليمية وطلب اتخاذ الازم نحو التسجيل بالهيئة وهى الجمعية التعاونية للموبيليات والخدمات العامة، الجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات الخشبية والديكور، الجمعية التعاونية الإنتاجية للأثاث اليدوي، الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتجارة واستيراد مستلزمات الموبيليا، والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتسويق المنتجات الخشبية واستيراد مستلزمات الإنتاج، الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق واستيراد الاخشاب، الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع الاخشاب.

وفي ذات الإطار خاطبت الغرفة وزارة المالية لإلغاء ضريبة القيمة المضافة علي الجمعيات لمواجهة المنافسة مع شركات القطاع الخاص الكبيرة في المناقصات وجاري متابعة الطلب.


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