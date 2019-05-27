غدا.. تصحيح امتحان الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا ويدويا

كتب محمود طه حسين

تبدأ لجان التقدير الإلكترونية لامتحانات الصف الأول الثانوى العام، غدا الثلاثاء تصحيح امتحان مادة الرياضيات والتى اختبرها الطلاب أمس الأحد و ادى فيها أكثر من 400 ألف طالب الاختبار بشكل إلكترونى على النت، إضافة إلى التصحيح اليدوى للاختبارات الورقية التى أداها الطلاب تزامنا مع زملائهم.