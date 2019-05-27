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غدا.. تصحيح امتحان الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا ويدويا

الإثنين، 27 مايو 2019 01:48 م
غدا.. تصحيح امتحان الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا ويدويا امتحانات الثانوية _أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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تبدأ لجان التقدير الإلكترونية لامتحانات الصف الأول الثانوى العام، غدا الثلاثاء تصحيح امتحان مادة الرياضيات والتى اختبرها الطلاب أمس الأحد و ادى فيها أكثر من 400 ألف طالب الاختبار بشكل إلكترونى على النت، إضافة إلى التصحيح اليدوى للاختبارات الورقية التى أداها الطلاب تزامنا مع زملائهم. 
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم
 
 
 
 
 

 


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