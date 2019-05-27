غداً.. قافلة تعليمية مجانا للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بسوهاج

وأكد محافظ سوهاج على دعم أجهزة المحافظة لجميع القوافل الطبية والتعليمية بنطاق المحافظة والتى تساهم فى مساعدة أبنائنا الطلاب، ورفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، مشيدًا بالقوافل التعليمية والقائمين عليها، وأهمية دورها فى الحد من الدروس الخصوصية، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

ومن جانبه أوضح كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج،فى بيان للمحافظة إن القافلة التعليمية تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة لخدمة طلاب الثانوية العامة في مواد " اللغة الانجليزية، فيزياء ـ تاريخ ـ رياضة ـ أحياءـ علم نفس ـ عربي ـ كيمياء ـ جغرافيا ـ فرنساوي ـ فلسفة "، مشير إلى أن المراجعات تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، بمركز التعليم المدنى بمدينة ناصر بالتعاون مع نخبة متميزة من الأساتذة الذين تم اعتمادهم من أكاديمية المهن التعليمية.

يذكر أن اليوم الأول غداً يشمل مراجعات نهائية لـ 4 مواد وهي " لغة انجليزية، وفيزياء، وتاريخ، وعلم نفس "، والأربعاء مراجعات لـ " لغة عربية، ورياضيات، وأحياء، وجغرافيا"، والخميس مراجعات نهائية لمواد " كيمياء، فلسفة، لغة فرنسية ".