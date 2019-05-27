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غداً.. قافلة تعليمية مجانا للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بسوهاج

الإثنين، 27 مايو 2019 12:16 م
غداً.. قافلة تعليمية مجانا للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بسوهاج الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج عن انطلاق قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة ابتداءً من غداً الثلاثاء 28 وحتى الخميس 30 مايو الجاري بشعبتيها " أدبي، علمي" فى المراجعات النهائية للمواد الأساسية مجانًا، فى إطار التعاون بين المحافظة، ووزارة الشباب والرياضية.

وأكد محافظ سوهاج على دعم أجهزة المحافظة لجميع القوافل الطبية والتعليمية بنطاق المحافظة والتى تساهم فى مساعدة أبنائنا الطلاب، ورفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، مشيدًا بالقوافل التعليمية والقائمين عليها، وأهمية دورها فى الحد من الدروس الخصوصية، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

ومن جانبه أوضح كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج،فى بيان للمحافظة إن القافلة التعليمية تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة لخدمة طلاب الثانوية العامة في مواد " اللغة الانجليزية، فيزياء ـ تاريخ ـ رياضة ـ أحياءـ علم نفس ـ عربي ـ كيمياء ـ جغرافيا ـ فرنساوي ـ فلسفة "، مشير إلى أن المراجعات تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، بمركز التعليم المدنى بمدينة ناصر بالتعاون مع نخبة متميزة من الأساتذة الذين تم اعتمادهم من أكاديمية المهن التعليمية.

يذكر أن اليوم الأول غداً يشمل مراجعات نهائية لـ 4 مواد وهي " لغة انجليزية، وفيزياء، وتاريخ، وعلم نفس "، والأربعاء مراجعات لـ " لغة عربية، ورياضيات، وأحياء، وجغرافيا"، والخميس مراجعات نهائية لمواد " كيمياء، فلسفة، لغة فرنسية ".

 


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