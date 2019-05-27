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عمومية عمر افندى تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل

الإثنين، 27 مايو 2019 12:57 م
عمومية عمر افندى تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل عمر افندى
كتب عبد الحليم سالم
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اعتمدت الجمعية العمومية لشركة عمر افندى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير،  وبحضور اللواء أيمن سالم رئيس شركة عمر أفندى، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2019-2020.

وتستهدف الشركة الخروج من أزماتها المالية بتحقيق مبيعات تصل لنحو ٣٦٠ مليون جنيه .

كما تستهدف تحقيق ربح نشاط يقدر بـ 8.5 مليون جنيه، تزامنا مع التخطيط للانتهاء من مشروع أرض فرع أحمد عرابى وأرض مدينة نصر، لبناء عقارات فيها لتدبير موارد مالية فى ظل ضعف رواتب العاملين.

كما تستهدف الشركة إعداد دراسة تطوير فرعى ثروت ومرسى مطروح فى إطار استغلال الأصول، بجانب شراء بعض قطع الغيار ووسائل النقل.

وتستهدف الشركة خلال العام المقبل رفع قيمة عوائد آيجارات بعض الفروع من 8.5 مليون جنيه إلى 12.5 مليون جنيه مع دراسة  تحويل فرع عبد العزيز الأثرى لمركز تسويق لمنتجات مدينة دمياط والروبيكى.


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