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علشان النوم سلطان.. اعرف فوائد الاستلقاء على الظهر

الإثنين، 27 مايو 2019 05:30 م
علشان النوم سلطان.. اعرف فوائد الاستلقاء على الظهر النوم ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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بعض الأشخاص لا يستطيعون النوم إلا على ظهورهم،  أو على البطن أو على أحد الجانبين، ولا يستطعون النوم إلا بهذه الطريقة، ونجد أن بعض أوضاع النوم قد تشكل خطرا على صحتك وبعضها صحية لك، هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "HEALTHLINE".

فوائد النوم علي الظهر

فوائد النوم علي الظهر


 

وهناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة، التي أكدت أن النوم علي ظهر يعد صحيا لجسم الإنسان، ولا يشكل أي أضرار عكس النوم علي البطن أو على أحد الجانبين، حيث إن هذه الوضعية تتسبب في الإصابة بمشاكل في العمود الفقري، وتزيد من فرص الإصابة بمشاكل في الكلي، ولذا تجنبها واستبدالها بالنوم على الظهر.

النوم

النوم
 

وعن فوائد النوم علي الظهر، قدم التقرير، أنها تساهم في جعل العمود الفقري مستقيم، وهذا الأمر يساعد علي تقليل الإصابة بأي مشاكل صحية فيه، كما أن النوم علي الظهر يقلل فرص التعرض للإصابة بمشاكل الرقبة كالإنزلاق، وأيضا يحافظ علي صحة أعصاب الجسم لأن النوم بهذه الوضعية يقلل من حدة التعرض للضغط علي أعصاب الجسم. 

ونجد أن بعض النساء خلال فترة الحمل لا يستطيعن النوم علي الظهر، ينصح جميع الأطباء بنومها بوضعية الجنين حتي تستطيع تدفق الدم بشكل جيد لجميع أعضاء الجسم وصولا بالجنين.

 


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النوم

النوم علي الظهر

مخاطر النوم علي البطن

النوم علي الجانبين

فوائد النوم علي الظهر


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