سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عرض لحوم ودواجن فاسدة ضبطت داخل مخزن بالعمرانية على لجنة بيطرية

الإثنين، 27 مايو 2019 11:17 م
عرض لحوم ودواجن فاسدة ضبطت داخل مخزن بالعمرانية على لجنة بيطرية لحوم فاسده - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض كمية من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمى على لجنة بيطرية لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لاستكما لالتحقيقات.
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع " صبحي. ا " صاحب مخزن بمنطقة العمرانية، لكميات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين مرة أخرى.
 
بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 530  كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حجز صاحب مجزر متهم بترويج سلع فاسدة بالحوامدية 24 ساعة

ضبط 3 أطنان سلع فاسدة ومجهولة المصدر فى حملات تموينية

ضبط 111 ألف لتر بنزين مدعم وأطنان سلع فاسدة

ضبط أطنان سلع فاسدة ومواد بترولية مهربة

لجنة بيطرية

اللحوم

الدواجن

سلع فاسده


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

الرجوع الى أعلى الصفحة