عرض لحوم ودواجن فاسدة ضبطت داخل مخزن بالعمرانية على لجنة بيطرية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض كمية من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمى على لجنة بيطرية لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لاستكما لالتحقيقات.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع " صبحي. ا " صاحب مخزن بمنطقة العمرانية، لكميات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين مرة أخرى.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 530 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.