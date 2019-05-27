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ضبط 209 حالة تهرب ضريبى و6 قضايا أموال عامة فى حملات أمنية

الإثنين، 27 مايو 2019 12:55 م
ضبط 209 حالة تهرب ضريبى و6 قضايا أموال عامة فى حملات أمنية أموال - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (209) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

 

 وبدورها، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط (6) قضايا أموال عامة.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (10) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات.

 

 


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أموال عامة

مصنفات

تهرب ضريبي

بث فضائي


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