ضبط هارب من مؤبد وتنفيذ 280 حكما بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط المدعو " بلال.ح.إ "، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7053 / 2013 جنايات قسم ثان الغردقة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وغرامة 50 ألف فى قضية مخدرات.

كما تم ضبط المدعو "كريم.إ.م"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 400 / 2018 جنايات قسم رأس غارب حصر رقم 502/2018 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف " مخدرات".

كذلك نفذت مباحث تنفيذ الاحكام، بالاشتراك مع اقسام الشرطة 280 حكم قضائي متنوع ما بين حبس جزئي، و جنح حبس مستأنف، و جنح غرامات جزئية، وجنح مخالفات.