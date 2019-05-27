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ضبط هارب من مؤبد وتنفيذ 280 حكما بالبحر الأحمر

الإثنين، 27 مايو 2019 01:06 م
ضبط هارب من مؤبد وتنفيذ 280 حكما بالبحر الأحمر حملة أمنية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط المدعو " بلال.ح.إ "، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7053 / 2013 جنايات قسم ثان الغردقة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وغرامة 50 ألف فى قضية مخدرات.
 
كما تم ضبط المدعو "كريم.إ.م"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 400 / 2018 جنايات قسم رأس غارب حصر رقم 502/2018 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف  " مخدرات".
 
كذلك نفذت مباحث تنفيذ الاحكام، بالاشتراك مع اقسام الشرطة 280 حكم قضائي متنوع ما بين حبس جزئي، و جنح حبس مستأنف، و جنح غرامات جزئية،  وجنح مخالفات.
 
 

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البحر الاحمر

تنفيذ الاحكام

الغردقة

هارب من حكم بالمؤبد


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