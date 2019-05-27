ضبط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش وبندقية خرطوش بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

تمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقباء أحمد جمعة ومحمود عبد الجواد معاونا المباحث، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل بحوزته 20طربة حشيش وبندقية خرطوش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم"محمود.ع.ع" عاطل مقيم شارع المتحف ثان طنطا، وبحوزته 20 طربة حشيش وبندقية خرطوش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.