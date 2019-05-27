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صور.. محافظ أسيوط يمنح 3 أشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة كراسى متحركة

الإثنين، 27 مايو 2019 12:36 م
صور.. محافظ أسيوط يمنح 3 أشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة كراسى متحركة تسليم الكراسى
أسيوط ضحا صالح
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قرر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط منح 3 أشخاص من ذوى ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز أبنوب 3 كراسى متحركة وذلك ضمن الخدمات التى تقدمها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى من أجل مساندة ودعم ذوى الإعاقة والوقوف بجانبهم ومساعدتهم فى التغلب على المعوقات التى يواجهونها تنفيذًا لميادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأوضح المحافظ فى بيان أنه تم تكليف رئيس مركز ومدينة أبنوب لتسليم الكراسى المتحركة لافتًا أن الدولة لا تألوا جهدًا فى توفير كافة سبل الدعم لذوى الإعاقة لمجابهة أعباء المعيشة وتوفير كافة مقومات الحياة لهم والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.

تم تسليم كراسى متحركة لكل من "محمد فواز ومحمد أحمد فتحى وشهاب الدين عباس" من متحدى الإعاقة كانوا قد تقدموا بطلبات للمحافظ خلال جولاته الميدانية وحضوره لعدد من الفعاليات والأنشطة للحصول على كراسى متحركة وأمر المحافظ بإجراء أبحاث اجتماعية لهم بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى ومنحهم الكراسى المتحركة.

 

 

تسليم كراسي متحركة (1)
تسليم كراسي متحركة (1)

 

مقابلة أحد الأسخاص من ذوي الاعاقة للمحافظ وطلب كرسي متحرك (1)
مقابلة أحد الأسخاص من ذوي الاعاقة للمحافظ وطلب كرسي متحرك (1)

 


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