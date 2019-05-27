صور.. ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإسبانى فى قصر الإليزيه

كتب مصطفى عنبر

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، فى قصر الإليزيه، رئيس الوزراء الإسباني لتصريف الأعمال بيدرو سانشيز.



ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإسبانى فى قصر الإليزيه (2)

يأتى ذلك فى ضوء جولة أوروبية رئيس الوزراء الإسباني لتصريف الأعمال بيدرو سانشيز، والتى يعقد خلالها عدة لقاءات مع عدد من القادة الأوروبيين؛ سعيا لكسب الدعم لخططه لزيادة نفوذ بلاده في المؤسسات الأوروبية.



ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإسبانى فى قصر الإليزيه (3)



ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإسبانى فى قصر الإليزيه (4)



ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإسبانى فى قصر الإليزيه (5)



ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإسبانى فى قصر الإليزيه (6)



ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإسبانى فى قصر الإليزيه (7)