صور.. شاب بسوهاج يعانى من ضمور وشلل ويطالب الصحة بعلاجه على نفقة الدولة

سوهاج – عمرو خلف

داخل منزل مبنى من الطوب البلوك مسقوف بـ"البوص" بقرية سعد الله بمحافظة سوهاج، يعيش شاب معاق يعانى من ضمور فى المخ منذ ولادته، حيث لا يتحرك منذ سنوات ويجلس دوما على كرسيه المتحرك القديم، فوالده رجل بسيط لا يستطيع سد احتياجات أسرته والمكونة من 4 أفراد ولا يحصل على معاش ولديه ابنته تحتاج أيضا إلى جهاز ولا يقوى على ذلك بجانب علاج ابنه المريض أحمد، كما فقد ابنا آخر توفى منذ سنوات.

الشاب المعاق أحمد ناصر على 20 سنة، يعانى من شلل كامل فى الأطراف الأربعة بسبب ضمور فى المخ منذ ولادته أقعده عن الحركة تماما وبسبب ضيق ذات اليد لم يحصل الشاب على العلاج الكافى، رغم أنه يشترى علاجا بـ200 جنيه شهريا، فيما يحصل على معاش 320 جنيها فقط ، ويحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة ومساعدة من وزارة التضامن.

انتقل "اليوم السابع" الى قرية سعد الله والتقى أسرة الشاب المعاق أحمد، حيث قال والده ناصرعلى 60 سنة إن نجله يعانى من مرض ضمورفى المخ منذ سنوات أدى الى إصابته بشلل كامل فى الأطراف الأربعة وحاول كثيرا علاجه دون جدوى خاصة وأن العلاج مرتفع الثمن ولا يستطيع شراءه فهو لا يحصل على معاش ويعيش على الكفاف ولديه عدد من الأبناء بينهم ابنته والتي تحتاج الى جهاز ولا يستطيع تجهيزها لضيق ذات اليد.

ويضيف الوالد أن نجله يحصل على معاش 320 جنيها فقط تكافل وكرامة يشترى علاج بـ200 جنيه شهريا ويحتاج الى مساعدة، وتجهيز ابنته 17 عاما ، مطالبا مديرية الصحة بسوهاج بعلاج نجله على نفقة الدولة ومديرية التضامن الاجتماعي بمساعدته فى تجهيز ابنته وصرف معاش له .

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