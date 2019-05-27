سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شاب بسوهاج يعانى من ضمور وشلل ويطالب الصحة بعلاجه على نفقة الدولة

الإثنين، 27 مايو 2019 12:40 م
صور.. شاب بسوهاج يعانى من ضمور وشلل ويطالب الصحة بعلاجه على نفقة الدولة
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

داخل منزل مبنى من الطوب البلوك مسقوف بـ"البوص" بقرية سعد الله بمحافظة سوهاج، يعيش شاب معاق يعانى من ضمور فى المخ منذ ولادته، حيث لا يتحرك منذ سنوات ويجلس دوما على كرسيه المتحرك القديم، فوالده رجل بسيط لا يستطيع سد احتياجات أسرته والمكونة من 4 أفراد ولا يحصل على معاش ولديه ابنته تحتاج أيضا إلى جهاز ولا يقوى على ذلك بجانب علاج ابنه المريض أحمد، كما فقد ابنا آخر توفى منذ سنوات.

الشاب المعاق أحمد ناصر على 20 سنة، يعانى من شلل كامل فى الأطراف الأربعة بسبب ضمور فى المخ منذ ولادته أقعده عن الحركة تماما وبسبب ضيق ذات اليد لم يحصل الشاب على العلاج الكافى، رغم أنه يشترى علاجا  بـ200 جنيه شهريا، فيما يحصل على معاش 320 جنيها فقط ، ويحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة ومساعدة من وزارة التضامن.

انتقل "اليوم السابع" الى قرية سعد الله والتقى أسرة الشاب المعاق أحمد، حيث قال والده ناصرعلى  60 سنة إن نجله يعانى من مرض ضمورفى المخ منذ سنوات أدى الى إصابته بشلل كامل فى الأطراف الأربعة وحاول كثيرا علاجه دون جدوى خاصة وأن العلاج مرتفع الثمن ولا يستطيع شراءه فهو لا يحصل على معاش ويعيش على الكفاف ولديه عدد من الأبناء بينهم ابنته والتي تحتاج الى جهاز ولا يستطيع تجهيزها لضيق ذات اليد.

ويضيف الوالد أن نجله يحصل على معاش 320 جنيها فقط تكافل وكرامة يشترى علاج بـ200 جنيه شهريا ويحتاج الى مساعدة، وتجهيز ابنته 17 عاما ، مطالبا مديرية الصحة بسوهاج بعلاج نجله على نفقة الدولة ومديرية التضامن الاجتماعي بمساعدته فى تجهيز ابنته وصرف معاش له .

للتواصل ت رقم 01101113065

 

شاب-بسوهاج-يعانى-من-ضمور-وشلل-ويطالب-الصحة-بعلاجه-على-نفقة-الدولة-(1)
 
شاب-بسوهاج-يعانى-من-ضمور-وشلل-ويطالب-الصحة-بعلاجه-على-نفقة-الدولة-(2)
 
شاب-بسوهاج-يعانى-من-ضمور-وشلل-ويطالب-الصحة-بعلاجه-على-نفقة-الدولة-(3)
 
شاب-بسوهاج-يعانى-من-ضمور-وشلل-ويطالب-الصحة-بعلاجه-على-نفقة-الدولة-(4)
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مأساة نورا.. تعود للطفولة بعد 23 عامًا.. اعرف السبب

مأساة أب بالشرقية بلا سكن.. ويناشد المحافظ عمل كشك يصرف منه على أطفاله الـ7

صور.. "الطفلة فرح لا تعرف الفرح".. الأب يكشف مأساة ابنته بعد بتر "كف يدها" نتيجة الإهمال الطبى فى قنا.. وزملاؤها بالحضانة يعايرونها بعجزها.. وكل ما يتمناه الوالد تركيب طرف صناعى حتى تعيش حياتها طبيعية

فيديو وصور.. مأساة أرملة بسوهاج تراكمت عليها الديون وتطالب بتجهيز بناتها

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

التضامن الاجتماعى

الصحة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة