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صور.. إعدام أغذية فاسده فى حملة على الأسواق ببنى سويف

الإثنين، 27 مايو 2019 11:59 ص
صور.. إعدام أغذية فاسده فى حملة على الأسواق ببنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف أيمن لطفى
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حرر مكتب مراقبة الأغذية بمركز اهناسيا غرب بنى سويف محاضر لمنشآت غذائية مخالفة، كما تم إعدام أغذية تالفة ومنتهية الصلاحية، وذلك ضمن حملة لمراقبة المحلات والأسواق أثناء شهر رمضان، بإشراف من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة و الدكتورة أمنية حسن مديرإدارة  الشئون الوقائية بالمديرية .

وتابعت الحملة التى شارك فيها مفتشو أغذية اهناسيا 16 محلا للبقالة ومخبزا  افرنجيا، وتم تحرير خمسة محاضر، وإعدام 26 كيلو أغذية تالفة ،وسحب 14  عينة من العصائر والبلح ومنتجات الألبان والأغذية المختلفة لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها من عدمه.

 

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

فحص الاغذية خلال الحملة
فحص الاغذية خلال الحملة

 

مراقبو الاغذية اثناء الحملة على الاسواق
مراقبو الاغذية اثناء الحملة على الاسواق

 


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صحه بنى سويف

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