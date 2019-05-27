صور.. إعدام أغذية فاسده فى حملة على الأسواق ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

حرر مكتب مراقبة الأغذية بمركز اهناسيا غرب بنى سويف محاضر لمنشآت غذائية مخالفة، كما تم إعدام أغذية تالفة ومنتهية الصلاحية، وذلك ضمن حملة لمراقبة المحلات والأسواق أثناء شهر رمضان، بإشراف من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة و الدكتورة أمنية حسن مديرإدارة الشئون الوقائية بالمديرية .

وتابعت الحملة التى شارك فيها مفتشو أغذية اهناسيا 16 محلا للبقالة ومخبزا افرنجيا، وتم تحرير خمسة محاضر، وإعدام 26 كيلو أغذية تالفة ،وسحب 14 عينة من العصائر والبلح ومنتجات الألبان والأغذية المختلفة لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها من عدمه.



جانب من الحملة



فحص الاغذية خلال الحملة