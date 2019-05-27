صحة البحر الأحمر : حملة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة بسفاجا وأم الحويطات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعى ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، عن إرسال حملة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمدينة سفاجا وقرية أم الحويطات

وقال مدير مديرية الشئون الصحية ، فى بيان صحفى ، أن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر ، وجه بتشكل فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض برئاسة الدكتورة نصرة سعد مديرالإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة لتنفيذ حملة مكافحة متكاملة بمدينة سفاجا ، من ضمنها

إجرءات ندوات توعية لأهالي القرية وستتوالي الحملات تباعا حفاظاً على الصحة العامة.