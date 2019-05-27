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شركة أدوية إسرائيلية تدفع تعويضات 85 مليون دولار لولاية أمريكية

الإثنين، 27 مايو 2019 08:36 م
شركة أدوية إسرائيلية تدفع تعويضات 85 مليون دولار لولاية أمريكية أدوية - ارشيفية
كتب مصطفى عنبر
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وافقت شركة الأدوية الإسرائيلية "Teva"، على دفع 85 مليون دولار لولاية أوكلاهوما الأمريكية في تسوية بشأن التهم الموجهة إليها بالتسبب في إدمان مستخدمين على عقاقير تحوي الأفيون-وفقا لروسيا اليوم.

وأكد المدعي العام في الولاية الأمريكية مايك هانتر، في بيان أن "الإعلان جاء عقب توصل شركة (بوردو فارما) المصنعة لمسكن الآلام أوكسيكونتين، السبب الرئيسي وراء الأزمة التي توفي على إثرها عشرات الآلاف في الولايات المتحدة، إلى تسوية بقيمة 270 مليون دولار مع سلطات الولاية في مارس الماضي".

وأضاف، أن تسوية "Teva" تعكس "إصرار سلطات أوكلاهوما على محاسبة المتهمين في هذه القضية على خلفية الجرعات المفرطة من الأفيون ووباء الإدمان الذي يواصل حصد آلاف الأرواح كل عام".

وفي السياق، ستبدأ محاكمة شركة أخرى عملاقة في مجال صناعة الأدوية، هي "جونسون أند جونسون"، في الولاية ذاتها، إذ تواجه اتهامات مشابهة بترويجها على نطاق واسع لمسكنات الآلام التي تحتوي على الأفيون رغم معرفتها بخطر الإدمان.

وبحسب المعهد الوطني لتعاطي المخدرات، فإن "الإفراط في تناول المسكنات التي يتم الحصول عليها بوصفات طبية والهيروين الذي يستخدم كآخر خيار بالنسبة لمدمني الأفيون، ازداد بشكل كبير خلال السنوات الـ20 الماضية"، وأدى لوفاة 400 ألف شخص جراء الإفراط في تناول الأفيون إما بوصفات طبية أو بشكل غير شرعي.

 


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