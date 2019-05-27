سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شرطة الرياض تلقى القبض على المتهم بسرقة سيارة ودهس صاحبها

الإثنين، 27 مايو 2019 03:11 م
شرطة الرياض تلقى القبض على المتهم بسرقة سيارة ودهس صاحبها سرقة سيارة
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شاب سرق سيارة ودهس صاحبها فى شرق العاصمة.

وصرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجرى، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجارى ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث عن تحديد وكشف هوية الجانى والقبض عليه من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمواجهته أقر بارتكابه للحادث.

وقال إن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. لص يتمكن من سرقة سيارة بالرياض بعد دهس مالكها

الرياض

سرقة سيارة

اخبار العرب

شرطة الرياض


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة