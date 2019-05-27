شرطة الرياض تلقى القبض على المتهم بسرقة سيارة ودهس صاحبها

وكالات الأنباء

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شاب سرق سيارة ودهس صاحبها فى شرق العاصمة.

وصرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجرى، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجارى ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض، فقد أسفرت إجراءات البحث عن تحديد وكشف هوية الجانى والقبض عليه من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمواجهته أقر بارتكابه للحادث.

وقال إن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.