سحب 65 رخصة قيادة مخالفة بحملة مرورية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية اليوم حملة مرورية بمدينة القناطر الخيرية قامت الحملة برئاسة اللواء أيمن لؤى نائب مدير أمن القليوبية وإشراف العقيد حسن مكاوى مدير مرور شبرا الخيمة والرائد سعيد عبدالحليم رئيس وحدة مرور القناطر الخيرية وذلك لإعادة الإنضباط إلى الشارع وضبط السيارات والمركبات المخالفة والغير مرخصة.
وأسفرت الحملة عن سحب 65 رخصة قيادة وتسيير والتصالح الفورى فى عدد 11 مخالفات و76 مخالفة متنوعة على 125 وحجز 9 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وحجز 2 توك توك و 100 مخالفه ونش و6 حالات عكس الإتجاه.
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