سحب 65 رخصة قيادة مخالفة بحملة مرورية بالقليوبية

وأسفرت الحملة عن سحب 65 رخصة قيادة وتسيير والتصالح الفورى فى عدد 11 مخالفات و76 مخالفة متنوعة على 125 وحجز 9 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وحجز 2 توك توك و 100 مخالفه ونش و6 حالات عكس الإتجاه.