زعيم حركة النجوم الخمس الإيطالية ينفى مطالبته بالاستقالة بعد الانتخابات الأوروبية

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نفى نائب رئيس الوزراء الإيطالى وزعيم حركة النجوم الخمس لويجى دى مايو، اليوم الاثنين، مطالبة أحد من زملائه فى الحركة له بتقديم الاستقالة عقب النتائج الضعيفة التى حققتها الحركة فى انتخابات البرلمان الأوروبى التى انتهى التصويت فيها أمس الأحد.

وقال مايو - فى تصريحات أدلى بها للصحفيين فى روما حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - "إن كل شخص داخل حركة النجوم الخمس يتفق مع أن الحركة بحاجة إلى إعادة التنظيم لكن لم يقل أحدا أنه يجب تغيير الرؤساء بالحركة".

يذكر أن حركة النجوم الخمس حصلت على 17.1% فى انتخابات البرلمان الأوروبي، ما يعنى نصف نسبة التصويت التى حصلت عليها الحركة فى الانتخابات العامة التى جرت فى إيطاليا منذ نحو عام، إلا أن حزب الرابطة اليمينى المتشدد والمشارك فى تشكيل الحكومة الإيطالية فاز فى انتخابات يوم الأحد بنسبة 34.3%.