"رى حلوان" ينظم حلقة نقاشية لطلبة المدارس عن ترشيد المياه

كتبت أسماء نصار

نظمت الإدارة المتكاملة للموارد المائية والرى بحلوان حلقة نقاشية لطلبة المدارس حول كيفية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، حيث اختار مجموعة من طلبة المدرسة موضوع ترشيد المياه نشاطا مدرسيا خلال هذا العام ضمن الأنشطة التى يقومون بها فى مجال ربط العلم بالقضايا البيئية.

وتم تعريف الطلبة باستراتيجية وزارة الرى (٤ ت) المكونة من أربع كلمات تبدأ بحرف التاء الأولى "ترشيد" وترشيد استخدامات الموارد المائية تتمحور فى كفاءة توصيل المياه للشبكات، وتقليل الفواقد واستخدام المحاصيل للمياه، باستقطاب محاصيل أقل استهلاكًا للمياه أو أقل فترة الزراعة الخاصة بها، وتحسين الرى فى الأراضى القديمة بتحويله لرى حديث، بالإضافة لوضع عدادات لكل مستفيد لتحديد مقنناته من المياه دون تحديد أو أتركها بطريقة عشوائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتناولت الندوة أساليب ترشيد المياه وتجربة الوزارة فى استخدام القطع الموفرة للمياه التى تم تطبيقها ببعض المساجد ومبنى وزارة الرى والتى تعمل على خفض نسب استهلاك المياه، و دور الطلبة فى المشاركة فى نشر التوعية بترشيد المياه من خلال اتباع بعض السلوكيات الصحيحة فى استخدامهم للمياه سواء فى مدرستهم أو منازلهم.