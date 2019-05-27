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"رئيس قطاع كهرباء بورسعيد": صيانة مبرمجة ودورية على مدار الأسبوع للشبكات

الإثنين، 27 مايو 2019 01:30 ص
"رئيس قطاع كهرباء بورسعيد": صيانة مبرمجة ودورية على مدار الأسبوع للشبكات شبكة كهرباء
بورسعيد محمد فرج
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قال المهندس محمد سعيد رئيس قطاع  كهرباء بورسعيد خلال تصريح خاص  لـ"اليوم السابع " نواجه صيف بدون تخفيف أحمال وهدفنا وصول الخدمة للمستهلك بأعلى جودة، لأننا لدينا قدرات كافية لتلبية إحتياجات المواطنين من الكهرباء ومواجهة ارتفاع الأحمال والطقس الحار.

وقال إن الصيانة للشبكات ومحطات التوليد تستهدف جميع الوحدات الموجودة على الشبكة تفاديا لحدوث أية أعطال فنية خلال فصل الصيف والشتاء، لأننا نعمل على قياس أحمال الشبكة وتحديد المكان الذى يحتاج تدعيمه من خلال تقارير يومية لمكونات الشبكة كلها سواء محولات وكابلات وموزعات مدعمة ببيان يومى بإجمال الشبكة وأعطالها ومعرفة سبب الضعف.

وتابع رئيس القطاع، أن هناك صيانة مبرمجة ودورية من خلال برنامج على مدار الأسبوع والشهر والسنة وكل على حسب نوع الصيانة، فضلا عن الصيانة الطارئة حفاظا على استمرارية التغذية .

وفى سياق متصل أكد "سعيد" على وجود خدمة الـكول سنتر لتلقى الأعطال من المواطنين عبر رقم 121 الذى يعمل على مدار الـ24 ساعة ويستقبل مباشرة شكاوى المواطنين من خط أرضى أو محمول فضلا أنها تتابع مركزيا على مستوى الجمهورية، للتدخل الفورى لإنهاء كافة الأعطال لخدمة العملاء .


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رئيس قطاع بورسعيد

الكهرباء

بورسعيد

محولات وكابلات


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