رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع امتحانات الثانوية للقسم العلمى

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد نشأت الصاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى، بمعاهد: "بنين برج العرب النموذجى والعادى، وفتيات برج العرب النموذجى والعادى".

وتابع "الصاوى"، انضباط العمل داخل اللجان، مشددا على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، كما تناقش مع الطلاب حول مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة وعدم خروج أى منها عن المنهج المقرر، ونصحهم بالجد والاجتهاد والتركيز فى الإجابات ومراجعتها جيدًا قبل تسليم الأوراق.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على ضرورة تواصل رؤساء اللجان ومساعديهم مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

جدير بالذكر أن طلاب القسم العلمى يؤدون امتحانهم اليوم فى مادة القرآن الكريم.