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رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة عين أم الزير

الإثنين، 27 مايو 2019 11:23 م
رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة عين أم الزير جانب من الحملة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد حملة مكبرة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة أحياء الخارجة القديمة، حيث تمت إزالة منازل بشارع عين أم الزير وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث تمت إزالة الحوائط ورفع المخلفات فى وجود تأمين من قوات الشرطة وطواقم الاسعاف تحسبا لحدوث أية إصابات.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة إنه تم تنفيذ قرارات الإزالة، بناء على تقرير الجهات المختصة من لجنة إزالة العشوائيات والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وذلك لكونها تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين بالمنطقة.

 


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