خلال ساعات.. الحكم على مدرب كمال أجسام بتهمة ترويج عملات مزورة بالبساتين

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمها على "مدرب كمال أجسام فى اتهامه بترويج عملات ورقية مزورة بالبساتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "عادل .م"، مدرب كمال أجسام بالاتحاد المصرى لكمال الأجسام، بحيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا خارج البلاد بقصد الترويج، "خمس وسبعين ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكى"، مصطنعة علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق مع علمهم بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.