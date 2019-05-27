حملة نظافة مكثفة بليسا الجمالية بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلن نادر محي الدين، رئيس مركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية ،أن رئاسة المجلس تقوم بحملة نظافة مكثفة بقرية ليسا .

وأضاف محى الدين ، أنه تم رفع تراكمات القمامة ، كما تم تعيين مراقب للمكان نظرا لبعده عن المدينة ويستخدمه البعض من المارة في إلقاء المخلفات بسبب وجوده خارج الكتلة السكنية وتم وضع خطة دائمة لازالة أي تراكمات للقمامة ، مشيرا الى أن الدكتور كمال شاروبيم ، محافظ الدقهلية وجه بضرورة رفع أى تراكمات قمامة وأن يتم توزيع العمل على ورديات ويتم إعلان المواطنين بمواعيد الجمع .