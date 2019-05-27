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حملة نظافة مكثفة بليسا الجمالية بالدقهلية

الإثنين، 27 مايو 2019 12:02 ص
حملة نظافة مكثفة بليسا الجمالية بالدقهلية حمله نظافة - ارشيفية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز
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أعلن نادر محي الدين، رئيس مركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية  ،أن رئاسة المجلس تقوم بحملة نظافة مكثفة بقرية ليسا .
وأضاف محى الدين ، أنه تم رفع تراكمات القمامة ، كما تم تعيين مراقب للمكان نظرا لبعده عن المدينة ويستخدمه البعض من المارة في إلقاء المخلفات بسبب وجوده خارج الكتلة السكنية وتم وضع خطة دائمة لازالة أي تراكمات للقمامة ، مشيرا الى  أن الدكتور كمال شاروبيم ، محافظ الدقهلية وجه  بضرورة رفع أى  تراكمات قمامة وأن يتم توزيع العمل على ورديات ويتم إعلان المواطنين بمواعيد الجمع . 
 
 

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الدقهلية

ليسا الجمالية

حملة نظافة

القمامة


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