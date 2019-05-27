سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات صيانة إنارة الطريق الدولى والنظافة ومتابعة القرى ببئر العبد بسيناء

الإثنين، 27 مايو 2019 03:40 م
حملات صيانة إنارة الطريق الدولى والنظافة ومتابعة القرى ببئر العبد بسيناء إصلاح كشفات الإنارة بالطريق الدولى بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

أعلن مجلس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم، عن تنفيذ حملة إصلاح وصيانة لكشافات الإنارة على مسار الطريق الدولى العريش القنطرة، فى نطاق المركز، وأعمال نظافة فى نطاق المركز وأداء المصالح الحكومية وإنضباطها فى القرى، تحت إشراف ومتابعة العميد إيهاب فرغلى رئيس المركز والمدينة .

وأوضح البيان أنه تم الدفع بسيارتين إلى قريتى النجاح والخربة والدراويش على مسار الطريق الدولى العريش القنطرة، وإجراء أعمال إصلاح وصيانه الكشافات، كما تم إطلاق حملة نظافة المنطقة المحيطة بقصر الثقافة وسويقة الخضار وبنك مصر وسط مدينة بئر العبد، بحضور فرج خليل رئيس قسم النظافة.

من جانبهم واصل رؤساء قرى ومركز بئر العبد جولاتهم التفقدية للوقوف على الجوانب الخدمية للأهالى فى نطاق قراهم، وتابع عطالله عواد رئيس قرية "الجناين"، تحصيل وتعظيم موارد الدولة، وتحصيل الإيجارات حتى نهاية مايو 2019، وسجلت فى القرية عدم وجود أى متأخرات .

كما تابع أحمد سليم تابت رئيس الوحدة المحلية بقرية "رابعة"، عمل المصالح الحكومية بالقرية للاطمئنان على انتظام سير العمل وإنضباط العاملين من جانب الحضور والإنصراف والاطمئنان على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تحديد 23 مسجدا للأعتكاف بشمال سيناء

توثيق 17 حالة زواج بدون اوراق ثبوتية بشمال سيناء

وسط مدينة العريش قبلة أهالى سيناء للتسوق والسهر فى شهر رمضان

صور.. وسط مدينة العريش قبلة أهالى سيناء للتسوق والسهر فى شهر رمضان

محافظ شمال سيناء: أنفاق قناة السويس ضربت دعاوى قوى الشر والخير قادم للأهالى

شمال سيناء

صيانة اعمدة الانارة بالطريق الدولى

مركز بئر العبد

الطريق الدولى العريش القنطرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة