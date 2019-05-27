حملات صيانة إنارة الطريق الدولى والنظافة ومتابعة القرى ببئر العبد بسيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم، عن تنفيذ حملة إصلاح وصيانة لكشافات الإنارة على مسار الطريق الدولى العريش القنطرة، فى نطاق المركز، وأعمال نظافة فى نطاق المركز وأداء المصالح الحكومية وإنضباطها فى القرى، تحت إشراف ومتابعة العميد إيهاب فرغلى رئيس المركز والمدينة .

وأوضح البيان أنه تم الدفع بسيارتين إلى قريتى النجاح والخربة والدراويش على مسار الطريق الدولى العريش القنطرة، وإجراء أعمال إصلاح وصيانه الكشافات، كما تم إطلاق حملة نظافة المنطقة المحيطة بقصر الثقافة وسويقة الخضار وبنك مصر وسط مدينة بئر العبد، بحضور فرج خليل رئيس قسم النظافة.

من جانبهم واصل رؤساء قرى ومركز بئر العبد جولاتهم التفقدية للوقوف على الجوانب الخدمية للأهالى فى نطاق قراهم، وتابع عطالله عواد رئيس قرية "الجناين"، تحصيل وتعظيم موارد الدولة، وتحصيل الإيجارات حتى نهاية مايو 2019، وسجلت فى القرية عدم وجود أى متأخرات .

كما تابع أحمد سليم تابت رئيس الوحدة المحلية بقرية "رابعة"، عمل المصالح الحكومية بالقرية للاطمئنان على انتظام سير العمل وإنضباط العاملين من جانب الحضور والإنصراف والاطمئنان على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.