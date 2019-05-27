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حماية المستهلك : تكثيف الرقابة على الأسواق بسيارات الضبطية القضائية

الإثنين، 27 مايو 2019 12:11 ص
حماية المستهلك : تكثيف الرقابة على الأسواق بسيارات الضبطية القضائية اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية ، لدى الجهاز تقوم طوال شهر رمضان بالمرور على الأسواق  من خلال مجموعات عمل بالجهاز ، وتحرير محاضر لاى شخص يثبت تلاعبه فى المنتجات أو محاولة خداع المواطنين .

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه  جهاز حماية المستهلك، إطلاق حملة توعوية للتعريف بمواد قانون حماية المستهلك الجديد، حيث يلتزم المورد أو التاجر خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن انتاج المنتج أو التعامل فيه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة .

 

 


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حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

الرقابة على الأسواق

سيارات الضبطية القضائية


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