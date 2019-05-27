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حبس 4 متهمين بسرقة 3 أطنان حديد من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر

الإثنين، 27 مايو 2019 04:35 م
حبس 4 متهمين بسرقة 3 أطنان حديد من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 متهمين لسرقتهم 3 أطنان حديد من موقع تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الإجتماعى، و450 متر كابلات كهرباء من داخل مخازن إحدى الشركات بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ونجحت مباحث قسم شرطة بدر، فى ضبط عاطلين "أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد، "سائق" ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) اثناء استقلالهم سيارة نقل "قيادة الثالث " مُحمل عليها (13 لفة سيخ حديد - 321 سيخ حديد تسليح) وزنت جميعها 3 طن حديد ، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل موقع " تحت الإنشاء " بمنطقة الإسكان الإجتماعى تابع لإحدى شركات المقاولات بأسلوب "المغافلة " بقصد التصرف فيها بالبيع.. وباستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات.

 

وتمكنت مباحث شرطة بدر ، من ضبط عاطلان سبق إتهام أحدهما فى قضيتين آخرهما " مخدرات "وذلك اثناء استقلالهما دراجة نارية " تروسيكل " ملك وقيادة الأول " مُحمل عليه (3 لفات من كابلات الكهرباء بطول 450 متر) ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل مخزن خاص بإحدى شركات توزيع الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة " بقصد التصرف فيها بالبيع.


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