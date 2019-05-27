سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس عامل اختطف تاجر تحت تهديد السلاح بسبب خلافات مالية بقنا

الإثنين، 27 مايو 2019 10:10 م
حبس عامل اختطف تاجر تحت تهديد السلاح بسبب خلافات مالية بقنا سجن - ارشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

قررت نيابة دشنا حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بخطف تاجر والاعتداء عليه بالضرب وإطلاق النار على قدمه وإجباره على استقلال موتوسيكل لمكان مجهول بسبب خلاف مالى نشب بينهم.

وكانت لبداية بورود بلاغ بقيام مجهول باستيقاف محمد حماده محمد تاجر بمنطقة العزيزيه بدشنا، وقام بالاعتداء عليه بالضرب ثم أطلق النار على قدمه وأجبره  على استقلال موتوسيكل لمكان مجهول.

وتبين أن مرتكب الحادث يدعى عبد العزيز جمال عرفات 40 سنه عامل بقرية المرجيه بدشنا حيث اقرض المجنى عليه مبلغ 35 ألف جنيه منذ فتره ورفض سدادها  فقام المتهم بالتربص للمجنى عليه واستيقافه على جانب الطريق الزراعى واعتدى عليه بالضرب وإجبره تحت تهديد السلاح على استقلال الموتوسيكل لمكان مجهول وتم ضبطه وتحرير المختطف.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ قنا: توريد 136 ألف و772 طن قمح للصوامع والشون

محافظ قنا : محور قوص نقادة سيسهام فى القضاء على الزحام المرورى

ضبط 36 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق بقنا

"أمن قنا " يحرر تاجر اختطفه عامل بسبب خلاف على مبلغ 35 ألف جنيه

فيديو.. أهالى قنا: بنشجع الأهلى ولكن نتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية لهذا السبب

اخبار مصر

قنا اليوم

محافظة قنا

تحرير تاجر

مصر اليوم

اخبار الحوادث


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة