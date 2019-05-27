حبس عامل اختطف تاجر تحت تهديد السلاح بسبب خلافات مالية بقنا

قنا - وائل محمد

قررت نيابة دشنا حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بخطف تاجر والاعتداء عليه بالضرب وإطلاق النار على قدمه وإجباره على استقلال موتوسيكل لمكان مجهول بسبب خلاف مالى نشب بينهم.

وكانت لبداية بورود بلاغ بقيام مجهول باستيقاف محمد حماده محمد تاجر بمنطقة العزيزيه بدشنا، وقام بالاعتداء عليه بالضرب ثم أطلق النار على قدمه وأجبره على استقلال موتوسيكل لمكان مجهول.

وتبين أن مرتكب الحادث يدعى عبد العزيز جمال عرفات 40 سنه عامل بقرية المرجيه بدشنا حيث اقرض المجنى عليه مبلغ 35 ألف جنيه منذ فتره ورفض سدادها فقام المتهم بالتربص للمجنى عليه واستيقافه على جانب الطريق الزراعى واعتدى عليه بالضرب وإجبره تحت تهديد السلاح على استقلال الموتوسيكل لمكان مجهول وتم ضبطه وتحرير المختطف.