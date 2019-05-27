حبس عاطلين لحيازتهما 2 كيلو هيروين وأفيون بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كيلو هيروين وكيلو أفيون وأسلحة نارية، بقصد الاتجار به على عملائهما، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان "سبق إتهامهما فى قضيتى ضرب" بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم وإستهدافهما وتم القاء القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 4 فرد محلى و13 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام - 900 جرام من مخدر الأفيون، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.