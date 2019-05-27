جامعة الإسكندرية تكرم فريق إعداد دليل النشر العلمى والتصنيفات العالمية

الإسكندرية - أسماء على بدر

كرم الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، الفريق المسئول عن إعداد دليل النشر العلمى والتصنيفات العالمية، وذلك خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث، كما كرم أسرة المرحوم الدكتور السيد سالم الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث، وذلك تقديراً لما بذله من جهود فى تأسيس الموسوعة العلمية المصرية للأبحاث والإشراف عليها منذ إنشائها حتى وفاته.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد الحيوى أستاذ الهندسة البحرية وعمارة السفن بكلية الهندسة لتعيينه أميناً عاماً لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الدراسات ومجلس الجامعة على اقتراح جامعة مطروح الموافقة على إرسال مقترح الخطط البحثية (البروتوكول) لطلاب الدراسات العليا بجامعة مطروح بجامعة الإسكندرية، وكذلك اقتراح الموافقة على المقترح البحثى أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة مطروح بضرورة الحصول على موافقة اللجنة العليا لأخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى بجامعة الإسكندرية، وذلك لقبول تسجيل الرسائل والأبحاث العلمية التى ستقدم للنشر فى مجلات علمية عالمية وذلك للكليات التى تستخدم حيوانات التجارب فى العملية التعليمية والبحثية.

ووافق مجلس الدراسات العليا ومجلس الجامعة على اقتراح كلية الآداب بعقد بروتوكول تعاون تدريب بين قسم الإعلام بالكلية والهيئة الوطنية للإعلام، واقتراح كلية الآداب بعقد بروتوكول تعاون تدريب بين قسم الإعلام بالكلية ومركز التدريب والتعاون الدولى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، اتفاقية التعاون بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وشركة Clinic Group Africa.

ووافق مجلس الدراسات ومجلس الجامعة على مبدأ عدم جواز قيام بعض الأقسام العلمية أو الكليات/المعاهد نحو تشكيل لجنة خاصة لتحكيم وتقييم المقترح البحثى لرسائل الماجستير والدكتوراه وكذلك عدم جواز إجبار الطالب على القيام بإجراء سيمنار عن مقترح الخطة البحثية أمام القسم فى حالة عدم ذكر ذلك نصاً وصراحة فى اللائحة الداخلية للكلية/المعهد.

ووافق المجلس على عدم جواز إجبار الطالب على نشر أبحاث علمية من رسالته كشرط لتقديم الرسالة لمجلس القسم فى حالة عدم وجود نص فى اللائحة الداخلية للكلية المعهد.

كما وافق مجلس الدراسات ومجلس الجامعة على اقتراح كلية الطب بالموافقة على منح الدكتور هاينرش بيم استشارى ورئيس قسم العمود الفقرى ـ ألمانيا لقب أستاذ زائر بقسم جراحة العظام والإصابات بالكلية لمدة عامين.

كما وافق على اقتراح كلية الطب بالموافقة على منح الدكتور سامويل الام أستاذ البيولوجيا الجزئية وأبحاث الأورام بجامعة هانوفر ـ ألمانيا لقب أستاذ زائر بالكلية لمدة عامين، ووافق المجلس على اقتراح معهد البحوث الطبية الموافقة منح الدكتور هيثم السمالوطى أستاذ الأشعة بجامعة توليدو بالولايات المتحدة الأمريكية لقب أستاذ زائر للمعهد لمدة عامين.

وتناول الدكتور عبد الله مسعد زين الدين عميد كلية الزراعة خلال المجلس دور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية IPRO الذى تم إنشاء فرع له بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، مؤكدا أن حقوق الملكية الفكرية هى معبر أساسى للتنمية العلمية والاقتصادية ويهدف المكتب إلى زيادة الوعى بأهمية الملكية الفكرية ونشر هذه الثقافة على مستوى المجتمع ككل وتحقيق التكامل الصناعى والتكنولوجى وإفادة الباحثين بضرورة تسجيل الرسائل العلمية والمشروعات البحثية لحمايتها كبراءة اختراع بالإضافة إلى تقديم الدعم للباحثين فى إعداد اتفاقيات التعاون للمشروعات المشتركة لحماية حقوقهم الفكرية.