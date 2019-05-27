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توفير خدمات قياس السمع للكشف عن ضعفه بين المواليد فى المستشفيات

الإثنين، 27 مايو 2019 09:19 م
توفير خدمات قياس السمع للكشف عن ضعفه بين المواليد فى المستشفيات ضعف السمع لدى الاطفال
كتب وليد عبد السلام
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أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة توفير بعض أجهزة مقياس السمع عند الأطفال حديثى المواليد فى المستشفيات العامة والمركزية بالقاهرة والمحافظات للكشف عن ضعف السمع.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن مقياس السمع للأطفال حديثى الولادة للكشف عن ضعف السمع عند الأطفال يقدم كخدمة مجانية بعد حصول الطفل على أول تطعيم فى مكاتب الصحة، ويتم ذلك فى بعض الوحدات الصحية على نطاق ضيق وموجود أحيانا فى المستشفيات العامة والمركزية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة عمل كشف مبكر عن ضعف السمع بين المواليد من خلال إلزام الأمهات بإجراء مقياس السمع بعد أول تطعيم للأطفال حديثى الميلاد مع دعم خدمات تركيب وزرع القواقع للمصابين بضعف السمع.


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القوقعة

ضعاف السمع

المواليد


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