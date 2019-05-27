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تعليم الشرقية: انتهاء تصحيح امتحانات الإعدادية نهاية الأسبوع الحالى

الإثنين، 27 مايو 2019 08:28 ص
تعليم الشرقية: انتهاء تصحيح امتحانات الإعدادية نهاية الأسبوع الحالى الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه مازالت أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية جارية ، داخل الكنترول، متوقعا الانتهاء منها نهاية الأسبوع الجارى.

وقال بسيونى لـ "اليوم السابع"، أنه فور الانتهاء من التصحيح ورصد درجات الطلاب، سيتم عرضها على المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتمادها، ونشرها على البوابة الإلكترونية للمحافظة .

كان  118 ألف و981 طالب وطالبة، قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 664 لجنة على مستوى المحافظة .

 

 


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