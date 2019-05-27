سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تعرف ايه عن حساسية الحمص..خطيرة وقد تؤدى إلى الوفاة

الإثنين، 27 مايو 2019 04:00 م
تعرف ايه عن حساسية الحمص..خطيرة وقد تؤدى إلى الوفاة الحمص
كتبت هند عادل
إضافة تعليق

حساسية الحمص هي رد فعل تحسسي لتناوله أو في بعض الحالات أثناء لمسه، فيعتبره الجسم من الغزاه الضارين له ويبدا الجهاز المناعى للجسم فى إصدار ردود فعل ضده، ويمكن لأي حساسية للأغذية أن تشكل مخاطر صحية خطيرة، فإذا كنت تعاني من حساسية من الحمص، فستحتاج إلى تجنب البقوليات نفسها وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الحمص ،حسبما اكد موقع " “healthline

تعرف على خطر الإصابة بحساسية الحمص

 

 

 

07-1512624472-1-chickpeas

تحدث الحساسية للبقوليات في جميع أنحاء العالم ، ولكن بعضها أكثر شيوعًا من غيرها.وفقًا لمراجعة نشرت في Molecular Nutrition and Food Research ، يعتبر فول الصويا والفول السوداني أكثر أمراض البقوليات انتشارًا على مستوى العالم، لكن الحساسية البقولية الأخرى تميل إلى أن تكون أكثر إقليمية.

تعد حساسية الحمص أكثر شيوعًا في الهند والبحر الأبيض المتوسط ​​، وهما منطقتان حيث يكون استهلاك الحمص أعلى بكثير منه في أجزاء أخرى من العالم.

على الرغم من أن الحمص يؤكل في الغالب بعد طهيه، إلا أن تناول البقوليات الخام قد يؤدي إلى زيادة خطر الحساسية، حيث لا يتخلص الطهي من المواد المثيرة للحساسية تمامًا، لكن بعض الطرق، مثل الغليان، يمكن أن تقلل من آثارها.

كيف تعرف ان لديك حساسية من الحمص

 

seha-0-1527126836

 

تظهر أعراض الحساسية الغذائية بشكل مشابه في كل من البالغين والأطفال قد تكون هناك بعض الاختلافات اعتمادا على شدة الحساسية الغذائية.

كما هو الحال مع الحساسية الغذائية الأخرى، تظهر أعراض الحساسية للحمص على الجلد، وفقًا لجامعة مانشستر وتشمل هذه الأعراض الاحمرار، والطفح الجلدي، وخلايا النحل على الجلد .

تتضمن الأعراض الأكثر خطورة للحساسية الغذائية انخفاضًا في ضغط الدم والإسهال والقيء،و من الممكن أيضًا ظهور أعراض شبيهة بالربو، مثل صعوبات السعال والتنفس إحساس تشديد في الحلق

يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية الشديدة خطرحدوث صدمة الحساسية، وهذه حالة تهدد الحياة وتؤثرعلى الأجهزة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك ضغط الدم والتنفس والحساسية المفرطة يتطلب العلاج في المستشفى. عندما يترك دون علاج، قد يكون قاتلا.

إن عدم تحمل الحمص لا يشبه الحساسية الغذائية قد تواجه اضطرابات في الجهاز الهضمي وضباب في المخ

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف إيه عن حساسية البصل.. أعراضها على جسمك

متلازمة عين السباحين .. تسبب احمرار وحساسية بالعين عند الأطفال

اضرار القرنفل منها الحساسية وألم العضلات

لو عندك حساسية.. ما احتمالات إصابة أبنائك وهل هى وراثية؟

يعنى ايه حساسية لاكتوز وأى نوع من منتجات الألبان يسببها

حساسية

حساسية الحمص

الحمص

حساسيه غذائيه

اغرب أنواع الحساسية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة