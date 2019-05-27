تعرف ايه عن حساسية الحمص..خطيرة وقد تؤدى إلى الوفاة

كتبت هند عادل

حساسية الحمص هي رد فعل تحسسي لتناوله أو في بعض الحالات أثناء لمسه، فيعتبره الجسم من الغزاه الضارين له ويبدا الجهاز المناعى للجسم فى إصدار ردود فعل ضده، ويمكن لأي حساسية للأغذية أن تشكل مخاطر صحية خطيرة، فإذا كنت تعاني من حساسية من الحمص، فستحتاج إلى تجنب البقوليات نفسها وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الحمص ،حسبما اكد موقع " “healthline

تعرف على خطر الإصابة بحساسية الحمص

تحدث الحساسية للبقوليات في جميع أنحاء العالم ، ولكن بعضها أكثر شيوعًا من غيرها.وفقًا لمراجعة نشرت في Molecular Nutrition and Food Research ، يعتبر فول الصويا والفول السوداني أكثر أمراض البقوليات انتشارًا على مستوى العالم، لكن الحساسية البقولية الأخرى تميل إلى أن تكون أكثر إقليمية.

تعد حساسية الحمص أكثر شيوعًا في الهند والبحر الأبيض المتوسط ​​، وهما منطقتان حيث يكون استهلاك الحمص أعلى بكثير منه في أجزاء أخرى من العالم.

على الرغم من أن الحمص يؤكل في الغالب بعد طهيه، إلا أن تناول البقوليات الخام قد يؤدي إلى زيادة خطر الحساسية، حيث لا يتخلص الطهي من المواد المثيرة للحساسية تمامًا، لكن بعض الطرق، مثل الغليان، يمكن أن تقلل من آثارها.

كيف تعرف ان لديك حساسية من الحمص

تظهر أعراض الحساسية الغذائية بشكل مشابه في كل من البالغين والأطفال قد تكون هناك بعض الاختلافات اعتمادا على شدة الحساسية الغذائية.

كما هو الحال مع الحساسية الغذائية الأخرى، تظهر أعراض الحساسية للحمص على الجلد، وفقًا لجامعة مانشستر وتشمل هذه الأعراض الاحمرار، والطفح الجلدي، وخلايا النحل على الجلد .

تتضمن الأعراض الأكثر خطورة للحساسية الغذائية انخفاضًا في ضغط الدم والإسهال والقيء،و من الممكن أيضًا ظهور أعراض شبيهة بالربو، مثل صعوبات السعال والتنفس إحساس تشديد في الحلق

يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية الشديدة خطرحدوث صدمة الحساسية، وهذه حالة تهدد الحياة وتؤثرعلى الأجهزة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك ضغط الدم والتنفس والحساسية المفرطة يتطلب العلاج في المستشفى. عندما يترك دون علاج، قد يكون قاتلا.

إن عدم تحمل الحمص لا يشبه الحساسية الغذائية قد تواجه اضطرابات في الجهاز الهضمي وضباب في المخ