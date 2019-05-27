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ترودو وماى يناقشان نتائج وتداعيات إنتخابات البرلمان الأوروبى

الإثنين، 27 مايو 2019 10:53 م
ترودو وماى يناقشان نتائج وتداعيات إنتخابات البرلمان الأوروبى رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماى
أ ش أ
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ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي، في اتصال هاتفي، نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، وتداعياته على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

 

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو وماي أثنيا على العلاقات العميقة بين كندا والمملكة المتحدة وكيفية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من المجالات ، لا سيما منذ أن قامت رئيسة الوزراء البريطانية بزيارة كندا في 18 سبتمبر 2017 وحضرت قمة مجموعة السبع في شارليفوا في الثامن من يونيو العام الماضي.

 

كما تبادل ترودو وماي وجهات نظرهما بشأن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة والآثار المترتبة على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

 

وناقش رئيسا الوزراء انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وآثار ذلك على العلاقات الثنائية بين كندا والمملكة المتحدة.

 

وشملت المحادثة الهاتفية العلاقات مع الصين والتعاون الأمني، وأولويات قمة مجموعة العشرين المقبلة في أوساكا باليابان.

 


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