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ترامب: واشنطن ليست مستعدة لإبرام صفقة تجارية مع الصين

الإثنين، 27 مايو 2019 08:21 م
ترامب: واشنطن ليست مستعدة لإبرام صفقة تجارية مع الصين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده ليست مستعدة لعقد صفقة تجارية مع الصين، غير أنه توقع التوصل إلى اتفاق فى المستقبل.

وقال ترامب - فى مؤتمر صحفى فى اليابان، نقلته صحيفة "هيل" الأمريكية - إن بكين تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن التعريفات الجمركية على البضائع الصينية قد تزيد، وأعرب ترامب، عن اعتقاده بأن الصين قد تأمل إبرام الصفقة التى سبق أن تصلت إليها مع واشنطن قبل أن تحاول إعادة التفاوض عليها، مضيفا أن واشنطن ليست مستعدة لعقد صفقة، قائلا "نحن نحصل على عشرات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية وقد يزداد هذا الرقم بشكل كبير جدًا وبسهولة كبيرة، لكننى أعتقد أنه فى وقت ما فى المستقبل ستعقد الصين والولايات المتحدة صفقة تجارية كبيرة على الإطلاق".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، ضرورة وجود علاقة اقتصادية مستقرة بين الولايات المتحدة والصين، وقال آبى - فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى - "آمل أن تواصل الولايات المتحدة والصين استمرار الحوار من أجل البحث عن حل بناء للمشكلة".

وكانت إدارة ترامب قد رفعت التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار فى وقت سابق من شهر مايو الجارى بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين، فيما ردت بكين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، وعقب ذلك، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 300 مليار دولار أخرى.

 


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دونالد ترامب

العلاقات الامريكية الصينية

الحرب التجارية

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زيارة ترامب لليابان

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