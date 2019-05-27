سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: أتفق مع كيم جونج أون فى أن مستوى ذكاء جو بايدن منخفض

الإثنين، 27 مايو 2019 12:38 م
ترامب: أتفق مع كيم جونج أون فى أن مستوى ذكاء جو بايدن منخفض جو بايدن
رويترز
إضافة تعليق

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لانتقادات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اللاذعة لجو بايدن نائب الرئيس السابق للولايات المتحدة اليوم الاثنين دون أن يلتفت إلى انتقاد له بالوقوف في صف ديكتاتور ضد مواطن أمريكي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بطوكيو "حسنا أدلى كيم جونج أون ببيان يقول إن جو بايدن شخص منخفض الذكاء. ربما يكون (بايدن) هكذا بالفعل استنادا إلى سجله. أعتقد بأنني أتفق معه (كيم) في هذا الأمر".

وأكدت التصريحات تغريدة كتبها ترامب وحملت نفس المضمون.

وشنت وكالة الأنباء التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية هجوما شديدا الأسبوع الماضي على بايدن الذي ينتقد الدولة الشيوعية المعزولة.

ويوجه ترامب انتقادات متزايدة لبايدن الذي يصعد نجمه في استطلاعات الرأي الخاصة بمرشح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة المقبلة. وفي حال فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي، فسيواجه بايدن ترامب على الأرجح في اقتراع 2020.

وكثيرا ما يسخر ترامب من خصومه السياسيين لكن تغريدته أمس الأحد وتصريحاته اليوم لها خصوصية لأنه أدلى بها أثناء زيارة خارجية له وانحاز من خلالها إلى كيم الذي يرى كثيرون أنه ديكتاتور وحشي.

وسعى ترامب لبناء علاقة قوية مع الزعيم الكوري الشمالي أملا في التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

ووجه ترامب انتقادات لبايدن والرئيس السابق باراك أوباما اليوم الاثنين لجهودهما الرامية إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته واشنطن وقوى عالمية مع إيران.

وردا على انتقادات موجهة له بتفضيل كيم على بايدن قال ترامب "جو بايدن كارثة وإدارته مع الرئيس أوباما.. كانت كارثة فيما يتعلق بالكثير من الأشياء سواء الاقتصاد أو الجيش... وبغض النظر عن تلك الأمور فقد كانت لديهما مشاكل كثيرة".

وأضاف "لذلك فأنا لست من المعجبين (بهما)".

وكانت تعليقات نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية انتقدت بايدن يوم الثلاثاء بسبب "افتراءات موجهة للقيادة العليا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض: ترامب وكيم جونج متفقان على عدم كفاءة "جو بايدن"

كوريا الشمالية تهاجم "جو بايدن" لانتقاده زعيمها

دونالد ترامب

كوريا الشمالية

كيم جونج

منخفض الذكاء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة