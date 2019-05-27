تحرير 7 محاضر ضد مخابز مدعمة فى حملة تموينية بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، تحريرها 7 محاضر ومخالفات لمخابز تبيع الخبز المدعم، فى حملة تموينية موسعة شملت مركزى الخارجة والداخلة.

وقال وكيل مديرية التموين بالوادى الجديد، معاذ عبد الرحيم، إن المديرية حررت 3 محاضر لمخابز أنتجت خبزا ناقص الوزن، و3 محاضر لمخابز غير ملتزمة بمواعيد التشغيل خلال شهر رمضان، ومحضر عدم نظافة أدوات العجن فى أحد المخابز. متابعا: "الحملات التموينية على المخابز مستمرة على مدار الشهر الفضيل، لمراقبة جودة المعروض من الخبز المدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بالشكل القانونى الذى أقرته الدولة".