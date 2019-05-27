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تحرير 7 محاضر ضد مخابز مدعمة فى حملة تموينية بالوادى الجديد

الإثنين، 27 مايو 2019 03:54 م
تحرير 7 محاضر ضد مخابز مدعمة فى حملة تموينية بالوادى الجديد مخبز - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، تحريرها 7 محاضر ومخالفات لمخابز تبيع الخبز المدعم، فى حملة تموينية موسعة شملت مركزى الخارجة والداخلة. 
 
وقال وكيل مديرية التموين بالوادى الجديد، معاذ عبد الرحيم، إن المديرية حررت 3 محاضر لمخابز أنتجت خبزا ناقص الوزن، و3 محاضر لمخابز غير ملتزمة بمواعيد التشغيل خلال شهر رمضان، ومحضر عدم نظافة أدوات العجن فى أحد المخابز. متابعا: "الحملات التموينية على المخابز مستمرة على مدار الشهر الفضيل، لمراقبة جودة المعروض من الخبز المدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بالشكل القانونى الذى أقرته الدولة".
 

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