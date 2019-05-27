تحرير 24 محضر نظافة واشغال طريق بالقناطر الخيرية

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق عام وتحرير 12 محضر نظافة عامة وإزالة 29 بائع متجول وإزالة 19 وصلات كهربائية و إزالة 2 غرزة شاي وتم رفع حوالي 2 طن متراكمات مخالفات ، شارك في الحملة مختار شداد نائب رئيس المجلس والعميد وليد شنن ، قائد شرطة المرافق بالقليوبية و النقيب عنتر محروس ، قائد شرطة المرافق بالقناطر الخيرية و الرائد ناصر بدوي ، مركز شرطة القناطر الخيرية ، ومحمد فؤاد عبادى ، رئيس قسم الإشغالات بالمجلس و الأجهزة المعاونة .