تحرير 24 محضر نظافة واشغال طريق بالقناطر الخيرية

شنت شرطة المرافق بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مركز شرطة القناطر الخيرية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بالمدينة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق عام وتحرير 12 محضر نظافة عامة وإزالة 29 بائع متجول وإزالة 19 وصلات كهربائية و إزالة 2 غرزة شاي وتم رفع حوالي 2 طن متراكمات مخالفات ، شارك في الحملة مختار شداد نائب رئيس المجلس والعميد وليد شنن ، قائد شرطة المرافق بالقليوبية و النقيب عنتر محروس ، قائد شرطة المرافق بالقناطر الخيرية و الرائد ناصر بدوي ، مركز شرطة القناطر الخيرية ، ومحمد فؤاد عبادى ، رئيس قسم الإشغالات بالمجلس و الأجهزة المعاونة .
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