تجديد حبس المتهم بالتعدى على جاره بسلاح أبيض 15 يوما على ذمة التحقيق

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس المتهم بالتعدى على جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة، 15 يوما على ذمة التحقيق فى الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "عاطف. س"، 30 سنة، تعدى على جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة. وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول "شعبان. ع" مصابا بجرح فى الكتف نتيجة طعنه بسلاح أبيض.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم، وبسؤاله أدلى بأن المجنى عليه هو من حضر للتشاجر معه حاملا سلاحا أبيض فى يده، بسبب تساقط المياه من حمام المتهم، فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بطعن المجنى عليه، فحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.