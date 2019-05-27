تجديد حبس المتهمين بخطف طفل الشرقية لطلب فدية من أسرته 2 مليون جنيه

الشرقية - فتحية الديب

قرر المستشار حسام سليمان قاضى المعارضات بمحكمة جنح مشتول السوق بالشرقية، تجديد حبس المتهمين الـ4 بخطف طفل من أمام منزله قبل ساعة من وقت الإفطار، واحتجازه لمدة 4 أيام لطلب فدية مالية من أسرته 2 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، يوم 6 رمضان، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة الطفل "محمد وائل" 13 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، مقيم بدائرة مركز مشتول السوق، بقيام مجهولين باختطافه داخل سيارة ملاكى، والاتصال بوالده لطلب فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه لإعادة الطفل سالما.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عمرو رؤوف رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير مباحث الشرقية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالمحافظة، وضم فريق البحث كل من، الرائد شادي الكفراوي، رئيس مباحث مشتول السوق، ومعاونه النقيب أحمد جعفر، والرائد علي الفقي، وكيل فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع المحيطة بمنزل الطفل، وتبين أن سيارة سوداء قام مجهولون بالنزول منها واصطحاب الطفل ومغادرة المكان.

أسفرت جهود فريق البحث، عن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم "4 أشخاص" سبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا (مخدرات – سرقة بالإكراه – خطف - تبديد )، وقد أمكن تحديد محل إقامة المتهمين وأماكن ترددهم بمدينة العبور بالقليوبية ، ومدينة السلام بالقاهرة، وتم استهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة والقليوبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك لقيام أحدهم بشراء بضائع من والد المجنى عليه بالقسط ولم يقم بسداد الأقساط وفر هارباً، ولعلمه بثرائه عقد العزم على اختطاف نجله وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه مستعيناً بباقى المتهمين، وبإرشادهم تم العثور على المجنى عليه بمسكن أحدهم وتم إعادته سالماً لأهليته، كما تم ضبط السيارة والهاتف المحمول المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت، برئاسة محمد سليمان، مدير نيابة مشتول، وسكرتارية مصطفي الحضري، حبس المتهمين.