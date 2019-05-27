سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 10 من الإخوان متهمين بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج لـ23 يونيو

الإثنين، 27 مايو 2019 03:23 م
تأجيل محاكمة 10 من الإخوان متهمين بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج لـ23 يونيو مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 10 من عناصر الإخوان، متهمين بحرق كنيسة مارجرجس بسوهاج، إلى جلسة 23 يونيو المقبل لمرافعة الدفاع.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين عمرو محمود على وناجح عبد الحميد محمد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، بتهم الاشتراك فى التجمهر بغرض إرتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

 

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

جنايات سوهاج تقضى بإعدام 4 متهمين بالسطو المسلح على سيارة بريد وقتل قائدها

"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام متهمين بقتل شخص أخذا بالثأر

جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل استخدم العنف مع رجال الشرطة

جنايات سوهاج تقضى بإعدام مزارع حرق زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما

جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 متهمين للمفتى قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات عائلية

محكمة جنايات سوهاج

محاكمة عناصر اخوانية

حرق كنيسة مارجرجس

سوهاج


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة