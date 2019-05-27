بوتين يشارك فى اجتماع المجلس الاقتصادى الأورو-آسيوى ..الأربعاء المقبل

أ ش أ

أعلن المكتب الصحفى لقصر الرئاسة فى روسيا، الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيُشارك فى الـ 29 من مايو الجارى فى اجتماع المجلس الاقتصادى الأورو-آسيوى الأعلى، الذى يتخذ من عاصمة كازاخستان، نور سلطان، مقرا له.

وأضاف الكرملين - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم - أن الاجتماع سيركز على المبادئ التوجيهية الرئيسية لاستراتيجية الاقتصاد الكلى للدول الأعضاء لعام 2019-2020، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من الوثائق الأخرى المتعلقة بتحرير أسواق السلع والخدمات والتعاون فى مجال الاقتصاد الرقمى.

وأوضح البيان، أن "أعضاء المجلس الأعلى سيقومون بتلخيص نتائج عمل الاتحاد الاقتصادى الأورو-آسيوى على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى جانب رسم مسار المهام المتعلقة بتوسيع التعاون فى شتى المجالات، مثل التجارة والاقتصاد والصناعة والشئون المالية والسياسة الاجتماعية". وعلاوة على ذلك فإنه من المقرر النظر فى القضايا المتعلقة الأنشطة الدولية للمجلس الاقتصادى الأورو-آسيوى.

جدير بالذكر أن رؤساء دول أرمينيا وبلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا -الأعضاء فى المجلس الاقتصادى الأورو-آسيوى سيشاركون فى القمة، كما تم توجيه دعوة للرئيس المولدوفى إيجور دودون بصفة مراقب، والرئيس الطاجيكى إمام على رحمن ضيف شرف لحضور الاجتماع.