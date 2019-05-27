بعد مقطع نانسى بيلوسى.. نائب جمهورى يحذر: لسنا مستعدين للفيديوهات المفبركة

كتبت ريم عبد الحميد

حذر العضو الجمهورى فى مجلس النواب الأمريكى ويل هورد من أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتعامل مع مقاطع الفيديو المفبركة التى يتم يتداولها إلكترونيا، وذلك بعد انتشار فيديو مفبرك لرئيسة مجلس الناوب نانسى بيلوسى جعلها تبدو فى حالة سكر.

وفى مقابلة تلفزيونية، قال هورد، النائب عن ولاية تكساس والذى عمل ضابطا فى السى أى إيه من قبل، إن هذا الفيديو لم يكن من نوعية Deep Fake، وهى الفيديوهات المركبة بتقنية عالية للغاية بحيث يتجعلها أشبه بالحقيقية. وأضاف أننا قد سمعنا الكثير عن هذه التقنية التى تقوم باستخدام الذكاء الصناعى من أجل إنشاء شىء جديد.

وتابع النائب الجمهورى قائلا إنه يعتقد أنه فى غضون أشهر سنصبح قادرين على رؤية هذه التقنية تواصل النمو، وسترى المزيد من هذه الفيديوهات المفبركة، وهذا أمر لسنا مستعدين له.

تأتى هذا بعد تداول مقطع فيديو لرئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى تتحدث خلال إحدى الفعاليات، لكن تم الإبطاء من حديثها ليعطى انطباعا أن تتلعثم فى الكلام.

وقام محامى ترامب الشخصى رود جوليانى بنشر لينك للفيديو فى تغريدة على توتير قبل أن يحذفه لاحقا، وصاحبه بتعليق "ما خطب نانسى بيلوسى؟ طريقتها فى الخطاب غريبة"، وكان موقع فيس بوك إنه لن يحذف فيديو لنانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، والذى تم التلاعب به لتبدو وكأنها فى حالة سكر، وهو الذى أثار جدلا كبيرا فى الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.