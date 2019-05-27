بعد ابتلاعه 246 كيس كوكايين.. مصرع يابانى على متن طائرة مكسيكية

طوكيو (أ ش أ)

أعلن المدعون فى المكسيك أن الرجل اليابانى الذى لقى حتفه على متن طائرة ركاب بعد إقلاعها بوقت وجيز من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتىط، توفى لابتلاعه 246 كيسا من الكوكايين قبل أن يعانى من سكتة قلبية بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وذكرت صحيفة "جابان توداى" اليابانية على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، أن البيان صدر عن مكتب المدعى العام لولاية سونورا الشمالية حيث جرى تشريح الجثة بعد إجراء رحلة خطوط "أيرومكسيكو" هبوطا اضطراريا فى مدينة هيرموسيلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الركاب الآخرين أبلغوا عن رؤيتهم للرجل يعانى من تشنجات عنيفة فى الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضى مع بدء الطائرة رحلتها إلى مدينة ناريتا اليابانية.

وأضافت أن السلطات المكسيكية لم تكشف عن هوية الرجل اليابانى بالكامل وعرفته باسم "أودو إن"، وقالت إنه وصل إلى المكسيك قادما من مدينة بوجوتا فى كولومبيا.