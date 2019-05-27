سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد ابتلاعه 246 كيس كوكايين.. مصرع يابانى على متن طائرة مكسيكية

الإثنين، 27 مايو 2019 09:25 ص
بعد ابتلاعه 246 كيس كوكايين.. مصرع يابانى على متن طائرة مكسيكية طيران المكسيك ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المدعون فى المكسيك أن الرجل اليابانى الذى لقى حتفه على متن طائرة ركاب بعد إقلاعها بوقت وجيز من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتىط، توفى لابتلاعه 246 كيسا من الكوكايين قبل أن يعانى من سكتة قلبية بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وذكرت صحيفة "جابان توداى" اليابانية على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، أن البيان صدر عن مكتب المدعى العام لولاية سونورا الشمالية حيث جرى تشريح الجثة بعد إجراء رحلة خطوط "أيرومكسيكو" هبوطا اضطراريا فى مدينة هيرموسيلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الركاب الآخرين أبلغوا عن رؤيتهم للرجل يعانى من تشنجات عنيفة فى الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضى مع بدء الطائرة رحلتها إلى مدينة ناريتا اليابانية.

وأضافت أن السلطات المكسيكية لم تكشف عن هوية الرجل اليابانى بالكامل وعرفته باسم "أودو إن"، وقالت إنه وصل إلى المكسيك قادما من مدينة بوجوتا فى كولومبيا.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مصرع 5 أشخاص فى تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بالمكسيك

وفاة بيلتران ليفا أحد أباطرة تجارة المخدرات فى المكسيك

مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين بسبب العنف المرتبط بالمخدرات فى المكسيك

صور.. قتلى وجرحى فى اشتباكات بين عصابات المخدرات بشوارع المكسيك

اعتقال زعيم أكبر شبكة لتهريب المخدرات فى المكسيك

المكسيك

يابانى يبتلع كوكايين

طائره مكسيكيه

المخدرات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة